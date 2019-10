Opa aangehouden voor doodslag na fatale val van kleindochtertje op cruiseschip



Joeri Vlemings

29 oktober 2019

07u18

Bron: CNN, AP 0 Salvatore Anello is gisteren in Puerto Rico aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Zijn kleindochtertje van 1,5 jaar, Chloe Wiegand, viel in juli in Anello’s bijzijn door een openstaand raam van een cruiseschip. De peuter overleefde het niet. De ouders, Alan en Kimberly Wiegand, wijzen zelf met een beschuldigende vinger naar de cruisemaatschappij.

Het was een afschuwelijk drama op vakantie in juli voor de familie Wiegand uit Indiana. Opa Salvatore ‘Sal’ Anello was aan het ravotten met de kleine Chloe Wiegand in de speelruimte voor kinderen op de elfde verdieping van het cruiseschip, dat aangemeerd lag in de haven van San Juan in Puerto Rico. Anello zette het meisje op de railing bij een glazen muur, zo dacht hij, maar één schuifraam stond toch open. Toen Chloe haar evenwicht verloor, viel ze veertig meter naar beneden. Volgens de familie had Chloe haar opa gevraagd haar op te tillen zodat ze op het glas kon bonken.

Maar het Puerto Ricaanse gerecht verwijt Anello nalatigheid, omdat hij zijn kleindochter in de buurt van het open raam had laten komen. Anello werd gisteren aangehouden op verdenking van onvrijwillige doodslag. De borgsom bedraagt 80.000 dollar (72.000 euro). De man was na de dood van zijn kleindochtertje ontroostbaar. Hij huilde onophoudelijk en bleef maar zeggen dat hij dacht dat hij de peuter bij een glazen wand had geplaatst.

Zout in de wonde

“Dit strooit zout in de open wonde van de familie”, zegt hun advocaat Michael Winkleman, die intussen een klacht voorbereidt tegen rederij Royal Caribbean. De familie Wiegand vindt het open raam op de elfde verdieping onverklaarbaar en de verantwoordelijkheid van de cruisemaatschappij. Die beweert dat het venster open stond om de speelruimte te ventileren. “Dit was duidelijk een tragisch ongeval”, aldus Winkleman. “Het enige wat de familie nu wil, is dat dit nooit meer kan gebeuren.”

De advocaat wacht intussen nog altijd op de beelden die de bewakingscamera’s op het cruiseschip zouden hebben gemaakt van het drama.

Op 20 november moet Anello voor de rechter verschijnen op de preliminaire hoorzitting.