Op zijn 87ste zoekt Bob werk, opdat hij de zorg voor zijn vrouw kan betalen HR

07 september 2018

07u12

Bron: People, News 5 Cleveland 0 Het verhaal van Robert Blocksom ontroert veel mensen. De 87-jarige Amerikaan is op zoek naar een baan, opdat hij de medische rekeningen voor de zorg van zijn vrouw met kanker kan betalen.

Steeds meer Amerikaanse tachtigers zijn actief op de arbeidsmarkt. Volgens een onderzoek van The Washington Post begin deze zomer, hebben 255.000 Amerikanen van 85 jaar of ouder het voorbije jaar gewerkt - ongeveer 4% van de mensen in die leeftijdscategorie. Dat cijfer was nog nooit zo hoog.

In de VS is Robert Blocksom - iedereen noemt hem Bob - uit Ohio het gezicht geworden van die onzekerheid. Op 87-jarige leeftijd zoekt hij een job als truckchauffeur. Het is voor hem de laatste oplossing om de zorg te kunnen betalen voor zijn vrouw Jelaine, met wie hij 60 jaar getrouwd is. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Het echtpaar verkocht al eigendommen, om de kosten te dekken, volstaat dat niet meer.

"Ik heb een beetje vanalles", zegt Elaine, ook 87 jaar. "Ik ben niet goed te been, ik heb borstkanker gehad, ik heb astma, en daardoor problemen met ademhalen. Vorige maand moest ik twee keer naar het ziekenhuis." De oude vrouw vindt het niet ideaal dat haar man opnieuw gaat werken, maar door de stijgende dokterskosten, ziet ze geen andere oplossing.

Weekendshiften

Het liefst wil Bob aan de slag aan truckchauffeur. "Ik heb altijd graag met de auto gereden, dus het zou leuk zijn als daarmee geld kan verdienen." Deze maand nog volgt hij een cursus om met een truck te leren rijden. "Ideaal voor mij zou zijn als ik hier in de buurt kan rondrijden, en liefst weekendshiften. Dan kan ik daarnaast ook voor mijn vrouw blijven zorgen. "Hij is een heel goede man", aldus Elaine. Rerlijk, trouw, loyaal, ... hij heeft alle goede dingen een man nodig heeft. Ik zie hem nog even graag als in het begin."

Het verhaal van Bob en Elaine raakt veel mensen. Het bracht Alexandra Tune ertoe om een crowdfunding te starten voor het koppel. Zo hoopt ze alsnog te vermijden dat de tachtiger in een truck de baan op moet. Op een week tijd bracht werd al bijna 27.000 dollar ingezameld voor het koppel.