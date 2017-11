Op z'n Trumps: ongeduldige president kiepert hele voedselbakje in Japanse vijver met dure koi Joeri Vlemings

09u58 85 AFP Het was een kwestie van tijd, maar het eerste incidentje van Donald Trump op zijn trip door Azië is toch al op de tweede dag een feit. Toen de Amerikaanse president met zijn Japanse gastheer, premier Shinzo Abe, koi aan het voeren was, verloor hij al snel zijn geduld. Trump kieperde het hele bakje eten in de beroemde vijver met de dure siervissen van het Akasaka-paleis in Tokio. Deze karpers zijn erg gevoelig aan overvoeding, ze kunnen er zelfs aan sterven omdat het water te vervuild geraakt.

De flater kreeg al de naam 'Trump dump' mee. Op sociale media wordt er (groen) gelachen met de onhandigheid van de Amerikaanse president. Het tafereel werd zo duidelijk in beeld gebracht door aanwezige journalisten, dat het ook aanleiding gaf tot een hilarische opmerkingen over Trumps broek. Die lijkt op het eerste gezicht niet meteen op maat gesneden maar valt eerder groot uit.

AFP

Japan is trots op de collectie van koi in het Akasaka-paleis. Heel wat wereldleiders stonden in het verleden al aan de vijver. Geen van hen was waarschijnlijk zo agressief tijdens het voederen van de brokaatkarpers als The Donald. Net als Shinzo Abe begon hij nochtans rustig met het voederen, lepel voor lepel. Maar toen de Japanse eerste minister zelf iets brutaler voedsel uit zijn bakje schudde, deed Trump daar een schepje bovenop. Of zeg maar: schep. De inhoud van het hele bakje moest het water in. De toekijkende Abe grijnsde en volgens getuigen kon ook Rex Tillerson in de achtergrond een lach niet onderdrukken.

Het is niet bekend of, zoals sommigen voorspelden, het personeel van het paleis net na het vertrek van de twee leiders de opdracht kreeg om de overvloed aan eten voor de koi weer uit het water te vissen.

AFP