Op week tijd al meer dan 1.800 mensen verdreven door gevechten nabij Libische hoofdstad Tripoli Redactie

04 september 2018

15u43

Bron: Belga 0 Sinds 27 augustus zijn meer dan 1.800 families ontheemd door gevechten tussen rivaliserende milities nabij Tripoli. Dat heeft de regering van nationale eenheid, die erkend wordt door de internationale gemeenschap, meegedeeld.

Na een pauze van een paar uur, zijn de gevechten deze ochtend hervat ten zuiden van Tripoli, kort voor de start van een vergadering onder toezicht van de VN. Daarop waren "alle betrokken partijen" uitgenodigd. Een woordvoerster van de VN-missie in Libië (UNSMIL) bevestigde dat de vergadering heeft plaatsgevonden. De pers mocht hierop niet aanwezig zijn, en er werden evenmin details over de deelnemers of de plaats waar de vergadering doorging gegeven.

1.825 families

De opdracht van UNSMIL is onder meer om de wapenstromen onder controle te brengen. Een zware opdracht, gezien het aantal strijdende partijen die betrokken zijn bij de gevechten. Volgens de laatste officiële cijfers van maandagavond vielen daarbij minstens 50 doden en 138 gewonden.

Door de gevechten moesten volgens het ministerie dat bevoegd is voor ontheemding al 1.825 families hun toevlucht zoeken tot veiligere buurten in Tripoli, of tot omliggende steden.

Een derde van de gezinnen die in de gevechten vastzaten, weigerde hun huizen te verlaten uit angst voor plunderingen en diefstal. Veel van de achtergebleven families hebben dringend behoefte aan voedsel en water, volgens een rapport van het ministerie. Het rapport verwacht een nieuwe golf van ontheemden als de gevechten het centrum van de hoofdstad naderen

Gevechten

De gevechten gaan tussen groepen van Tarhuna en Misrata, en Tripolitaanse gewapende groepen die in theorie onder het gezag van de eenheidsregering staan.

Sinds de val van het regime van Muammar Kadhafi in 2011 is Tripoli ten prooi gevallen aan milities die een felle strijd voeren voor de heerschappij over de hoofdstad.