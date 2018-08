Op vakantie in Spanje of Portugal met temperaturen tot 48 graden, wat nu gedaan? Annick Wellens

02 augustus 2018

15u16 0 Hoe bescherm je jezelf tegen de hitte en de gloeiende zon wanneer je op vakantie bent? Enkele toeristen kijken waarschijnlijk angstvallig uit naar wat hun geplande vakantie in Spanje of Portugal zal brengen. We bundelen alvast dertien tips voor een ontspannende maar warme vakantie! vakantie!

1. Zoek de bergen op, niet het dal

Als je met de auto op vakantie gaat, heb je het zelf voor het zeggen. Dan kies je beter voor een bestemming in de bergen in plaats van het dal. Daar is het veel koeler dan aan de kust of in de stad. Per honderd meter die je stijgt, kan het zelfs tot een graad frisser worden. Bovendien profiteer je er tijdens de hittegolf van meer beschutting en schaduw.

De zee heeft natuurlijk ook enkele voordelen. Vooral omdat je erin kan springen (en dat doet zo’n deugd met deze hitte). Maar als er geen parasolletjes staan om te schuilen, wordt het al snel gevaarlijk warm. Niemand moet je vertellen dat het bij 45 graden onmogelijk is om in de zon te blijven liggen. Tenslotte is er bij zulke warme dagen ook een hoge zonkracht waardoor je nog sneller verbrandt. Het belangrijkste advies blijft gelden, zelfs op vakantie: blijf tussen 11 en 16 uur gewoon uit de zon.

2. Busmaatschappijen

Sommige toeristen zijn niet gemaakt om de hele dag aan het strand of aan het zwembad te liggen. Zelfs niet wanneer de thermometer 40 graden aangeeft. Om jezelf niet volledig uit te putten op reis, is er altijd het alternatief om met de bus van een toeristische maatschappij mee te reizen. Voor een prijsje geniet je de hele dag van een comfortabele rit en airco. Zo zie je de mooiste plekjes van het land en kan je tussendoor even naar adem happen op de bus. Er zijn bussen die doorheen de Pyreneeën rijden, maar ook doorheen steden zoals Barcelona, Porto en Madrid rijden grote dubbeldekkers.

3. Pikant eten

Het klinkt misschien bizar, ongeloofwaardig zelfs, maar pikant helpt je lichaam af te koelen. Na een pikante maaltijd, in combinatie met warm weer, staat het zweet je waarschijnlijk op het voorhoofd. Maar al snel volgt het genot van afkoeling. Zweten is immers de belangrijkste en beste methode die het lichaam benut om af te koelen.

Aangezien je zowel in Spanje als in Portugal heerlijke chorizo - of pikante worst - kan eten, kan je je uitleven. Denk er trouwens aan om voldoende water te drinken bij al dat zweten en die pikante maaltijd.

4. Kleine maaltijden

Het vergt wat van je lichaam wanneer je grote en zware maaltijden verorbert. Daarom ben je vaak uitgeput na een extravagant middagmaal. Bovendien produceert je metabolisme heel wat warmte wanneer het op volle toeren moet draaien. Op warme dagen in binnen- of buitenland is het dus beter om wat minder (en vaker) te eten.

5. Start vroeg

Als je een uitstap plant, sta dan vroeg op. Ochtendstond heeft goud in de mond, maar het is vooral aangenamer (en veiliger) om op pad te gaan wanneer de temperaturen nog niet onuitstaanbaar zijn.

6. Siësta

Om je volledig in te leven in de Mediterrane cultuur dut je zoals de Spanjaarden en Portugezen dat doen. Zo slaap je gewoon doorheen het heetste punt van de dag waarna je aan het tweede deel kan beginnen. Op die manier kan je ‘s avonds wat later je bed inkruipen eenmaal het wat is afgekoeld buiten. Omdat je twee keer per dag (fris en monter) ontwaakt, lijkt het daarbij toch gewoon alsof je vakantie dubbel zo lang duurt?

7. Lichte kleuren dragen

Draag liefst witte kledij en al zeker niets zwart. Witte kleren weerkaatsen de warme zonnestralen terwijl zwarte en andere donkere kleuren de hitte net absorberen. Dat kan je wel missen bij 45 graden.

8. Kleren nat maken

Vochtige of natte kleren houden je lichaam trouwens ook een beetje langer koel. Omdat het onaangenaam voelt om met kletsnatte kledij rond te wandelen, kan je een handdoek in het water dompelen en hem rond je nek draaien. Dat maakt waarschijnlijk al een wereld van verschil (voor even).

9. Ijsblokjes inademen

Wat? Ijsblokjes inademen betekent eigenlijk dat je koude lucht inademt, dat kan ook verfrissen. Wanneer je een pitstop maakt in een stad, dorp of gewoon afkoeling zoekt naast het zwembad van je hotel, loont het om een bekertje met ijsblokjes te vragen. Vervolgens houd je de beker voor je mond en adem je diep in en uit. De koude bries koelt je hoofd af en zo ook je hele lichaam.

10. Drink water

Intussen weet iedereen wel hoe belangrijk het is om voldoende water te drinken. Als je lichaam onvoldoende hydrateert, stopt het met transpireren en koelt het ook niet meer af. Het is nochthans erg belangrijk dat het lichaam afkoelt. De ideale huidtemperatuur bedraagt slechts 32 graden en wanneer de omgevingstemperatuur warmer is, warmt de huid stilletjes aan op. Door een bruuske stijging van de lichaamstemperatuur kan al snel een hitteberoerte ontstaan (zie video onderaan).

Op vakantie is het vooral belangrijk om altijd aan water te denken. Wanneer je een uitstap plant, neem je maar beter een grote fles water per persoon mee. Op die manier kom je niet voor verrassingen te staan wanneer je niet meteen een plekje vindt waar je iets te drinken kan kopen. Net zoals bij eten, drink je ook beter kleinere hoeveelheden. En zeker geen alcohol.

11. Airconditioning

Toeristen twijfelen vaak om de airco al dan niet aan te zetten in hun hotelkamer. De lucht die een airco rondblaast, is niet altijd van uitstekende kwaliteit en de kans op een verkoudheid wordt groter. Toch knip je, met temperaturen hoger dan dertig graden, het knopje van de airco beter aan. Zorg er wel voor dat het temperatuurverschil niet al te groot is. Idealiter is het een 25-tal graden in jouw kamer.

12. Bezoek het plaatselijke shoppingcenter

Vrouwen juichen waarschijnlijk luidkeels bij het lezen van deze tip. En bij extreme temperaturen zoals in Spanje en Portugal, vluchten zelfs mannen met plezier naar een shoppingcenter. Daar zonderen ze zich gewoon even af terwijl de vrouwen zich uitleven. En dat zonder oververhit te geraken.

13. Informeer jezelf

Wat je ook beslist te doen, informeer jezelf. Het geen slecht idee om voor je reis even op te zoeken waar en wanneer je een dokter in de buurt van jouw hotel of vakantiehuisje kan vinden. Misschien communiceert jouw vakantiebestemming ook nog wel over specifieke maatregelen. Een verwittigd man is er twee waard.