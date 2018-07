Op vakantie doodgeslagen Nederlander was bekende filmmaker: "Doodgeslagen op de gevaarlijkste plek van Mallorca' Victor Schildkamp en Edwin Winkels

14 juli 2018

03u20 0 De 34-jarige Nederlandse toerist die gisterenochtend overleed nadat hij door vijf jongeren ten oosten van Palma de Mallorca in elkaar werd geslagen, is de Amsterdamse filmmaker Wouter van Luijn. De plek waar hij is doodgeslagen staat bekend als de gevaarlijkste plek van Mallorca. Een no go-area.

Amsterdammer Van Luijn werd gisterenochtend rond vijf uur aangevallen door vijf personen bij een opslagplaats voor brandstof in de wijk Son Ferriol (ten noorden van de luchthaven van Palma de Mallorca). Volgens lokale media werd hij bewusteloos geslagen en gevonden door een voorbijganger. Die passant zou Van Luijn in kritieke toestand naar het Academisch Ziekenhuis Son Espases hebben gebracht. Maar Van Luijn bezweek kort nadat hij daar aankwam. Over de oorzaak van de vechtpartij is niets duidelijk.

Geboren Limburger Van Luijn, die al lang geleden naar Amsterdam verhuisde, was met in elk geval zijn vader op Mallorca. Voor zover bekend vierden zij daar vakantie . Of de vader van Van Luijn erbij was toen zijn zoon werd aangevallen, is onduidelijk.

Krottenwijk

De aanvallers zouden te zien zijn op beelden van een bewakingscamera. In de omgeving wordt naar sporen van de daders gezocht. Het onderzoek richt zich ook op een krottenwijkje anderhalve kilometer ten zuiden van de plek waar de Nederlander is aangevallen. Dit wijkje Son Banya is berucht vanwege de drugshandel ('de supermarkt van de drugs') en staat bekend als 'de gevaarlijkste plek van Mallorca', een no go-area die binnenkort volledig gesloopt zou worden door de gemeente. Op de plek waar hij gevonden is komen de junks om hun drugs te consumeren, aldus de eigenaar van de grond, die ze er dagelijks aantreft en zijn schuur met een hek heeft moeten omringen nadat de junks er steeds binnenkwamen.

De Spaanse politie heeft de Nederlandse ambassade ingelicht, waarna contact is opgenomen met de familie van de man. Buitenlandse Zaken staat in contact met de familie van Van Luijn en zijn vader.

Gouden Kalf

Van Luijn heeft de montage van tientallen films op zijn naam staan, waaronder Brasserie Valentijn (2016) en Aanmodderfakker uit 2014, waarin acteur Gijs Naber de hoofdrol vertolkt. Voor de film Wolf pakte Van Luijn een nominatie voor een Gouden Kalf.

In de filmwereld wordt geschokt gereageerd op de gewelddadige dood van Van Luijn. Diverse acteurs en collega's betuigen hun medeleven. "Wat een afschuwelijk nieuws, mijn dierbare collega Wouter... Mijn medeleven is bij de familie van Wouter...,'' zegt filmeditor (van o.a. De Luizenmoeder) Jef Hertoghs op Twitter.

Acteur Mimoun Ouled Radi ('Shouf Shouf Habibi', 'Gangsterboys') schrijft: "Rust zacht Wouter van Luijn. Fijn mens was je. Ik hoop dat de daders niet ongestraft blijven. Veel sterkte voor familie en vrienden...."

Naast zijn werk in de filmwereld, werkte Van Luijn ook mee aan diverse video's voor hits van artiesten uit de muziekbusiness.

Wouter van Luijn, een zeer talentvolle editor, werd vannacht door vijf man doodgeslagen op Mallorca. Dat het recht mag zege vieren. Godverdomme, wat een schande! Een foto die is geplaatst door null (@tijl_beckand) op 13 jul 2018 om 18:04 CEST

Wouter van Luijn.. Ik leef mee met iedereen die jou liefheeft. Ik weet niet wat ik moet zeggen, behalve: liefde, liefde, liefde iedereen, alstjeblieft... https://t.co/l8r6BgJyWl Katja Schuurman(@ schuurman_katja) link

Zojuist bereikte ons het nieuws dat Wouter van Luijn, een zeer talentvolle editor die oa ons Back in Action-filmpje monteerde, de man is die vannacht op Mallorca is doodgeslagen. Onze gedachtes zijn bij de familie en geliefdes van Wouter Tijl Beckand(@ TijlMTBeckand) link

