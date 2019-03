Op Twitter is het al oorlog tussen Pakistan en India Wilma van der Maten

01 maart 2019

12u14

India en Pakistan lagen de afgelopen dagen op ramkoers. Op sociale media blijft de sfeer gespannen. "Wij zijn patriotten en klaar voor de aanval!"

“Jij bent er niet in geslaagd om ons te verrassen, omdat we je opwachtten”, schrijft de Pakistaanse majoor-generaal Asif Ghafoor op Twitter. Zijn bericht is gericht aan buurland India. “Daarna rende je weg. Wacht nu maar op onze verrassing.”

De spanning tussen India en Pakistan is hoog opgelopen, nadat dinsdag een Indiase straaljager een trainingskamp van terreurbeweging Jaish e-Mohammed op Pakistaans grondgebied zou hebben gebombardeerd. Het was de reactie van India op een zelfmoordactie in Kasjmir, twee weken geleden, waarbij veertig soldaten om het leven kwamen. Nog een dag later schoten Pakistaanse straaljagers twee Indiase gevechtsvliegtuigen neer.

Foto's van hun kinderen

Kasjmir, de deelstaat die beide landen opeisen sinds de opdeling van het Britse rijk zeventig jaar geleden, was al drie keer het onderwerp van een oorlog tussen Pakistan en India. En dat dreigt opnieuw te gebeuren. India houdt vol dat de Pakistaanse geheime dienst in Kasjmir militante bewegingen traint om er aanslagen uit te voeren.



Maar nieuw is dat de strijd ditmaal ook op sociale media wordt uitgevochten. Daar lijkt het wel alsof de oorlog al is begonnen.”Als je oorlog wilt, dan kun je het krijgen”, is een tekst die veel Pakistanen op hun Facebookpagina plaatsen. “We staan achter ons leger.” Ze laten die tekst vergezeld gaan van foto's van hun kinderen in militaire kleding, met de nationale groene vlag en een geweer in hun hand.



Dat het Pakistaanse leger videobeelden van een gevangen genomen Indiase piloot op Facebook zette, hitst de nationale sentimenten verder op. Het filmpje werd massaal bekeken en gedeeld, net als beelden van in brand gestoken posters van de Indiase premier Modi.



En ook beroemde Bollywood-acteurs mengen zich online in de strijd. Zo riep superster Salman Khan na de aanslag op een Indiaas militair konvooi op tot een compleet verbod van Pakistaanse filmsterren in Indiase films. Als tegenreactie op dat massaal gedeelde bericht mag in Pakistaanse bioscopen nu al geen Bollywoodfilm meer worden vertoond.

Aandacht afleiden

Vredesactivisten zijn een tegenoffensief op sociale media begonnen. Ze roepen landgenoten op hun gezonde verstand te gebruiken. Binnenkort zijn er verkiezingen in India. Premier Narendra Modi staat er in de peilingen niet zo goed voor. Door goedkope nationalistische gevoelens bij de Indiërs aan te boren, zeggen de pacifisten, hoopt hij zijn kansen te vergroten. En de aandacht af te leiden van de armoede: een kwart van de Indiase bevolking leeft onder de armoedegrens van 1,90 dollar per dag. Ook in Pakistan leven miljoenen mensen in armoede.

Vredesactivisten laten op Facebook zien hoeveel de agressie kost. Meer dan een kwart van de begroting gaat zowel in Delhi als in Islamabad op aan defensie. Een derde van het leger van beide landen staat opgesteld aan langs de wederzijdse grenzen. Met al dat geld, zeggen pacifisten, zouden veel mensen uit hun benarde positie kunnen worden gehaald.

Wanhopig

Maar premier Modi en de Pakistaanse legerwoordvoerder zijn met andere dingen bezig. ”We gaan Pakistan helemaal kapot maken”, scandeert Modi dezer dagen. Hij heeft al verschillende handelsovereenkomsten met het buurland ingetrokken en wil het internationale waterverdrag dat beide landen ooit ondertekenden eenzijdig opzeggen. De vijf rivieren die aan weerskanten van de grens stromen wil hij blokkeren, zodat er geen druppel water nog naar Pakistan vloeit. Economen waarschuwen dat als de vierde oorlog uitbreekt, beide landen elke economische vooruitgang voor jaren kunnen vergeten. Op Facebook vraagt een wanhopige Indiër zich af: “Slechte, corrupte, egocentrische leiders zorgen voor verval en ellende. Waarom schieten we hen niet af?”

