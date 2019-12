Op twee jaar tijd minstens 629 Pakistaanse vrouwen verkocht aan China AW

05 december 2019

15u32

Bron: AP 0 Meer dan 600 Pakistaanse meisjes en vrouwen werden de afgelopen twee jaar als bruidjes verkocht aan Chinese mannen. Dat stellen enkele Pakistaanse onderzoekers die geciteerd worden door het persagentschap AP.

De Pakistaanse onderzoekers stelden reeds in juni een lijst samen met daarop in totaal 629 namen van meisjes en vrouwen. Op die lijst de namen van de vrouwen, de dag dat ze naar China vertrokken en de huwelijksdatum. Aan de hand daarvan wilden de autoriteiten een einde maken aan de illegale mensenhandel. Toch ondernamen de onderzoekers geen verdere acties eenmaal de lijst werd samengesteld.

Vermoedelijk werden de Pakistaanse autoriteiten onder druk gezet door China en wilden ze hun lucratieve banden met Beijing niet schaden. Volgens diezelfde redenering werden 31 Chinese mannen, beschuldigd van mensenhandel, in oktober onterecht vrijgesproken. En de vrouwen die eerder bij de politie hadden getuigd over uitbuiting, weigerden te spreken voor de rechtbank. Volgens een van de Pakistaanse onderzoekers werden ze gechanteerd en/of bedreigd door de mensenhandelaars.

Sommige slachtoffers konden inmiddels ontkomen, zo schrijft AP, en wonen terug in hun thuisland. Andere vrouwen zouden nog steeds gevangen zitten in hun ‘nieuwe thuis’ in China, waar ze volgens het persagentschap uitgebuit, mishandeld en zelfs geprostitueerd worden.

“Zerotolerantie”

“Zowel China als Pakistan steunen gelukkige huwelijken tussen mensen die op vrijwillige basis trouwen. Tegelijkertijd geldt zerotolerantie voor personen die zich bezighouden met grensoverschrijdend huwelijksgedrag”, zo stelt de Chinese overheid in een officiële verklaring.