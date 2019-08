Op tractor ontsnapte gevangene die moord pleegde, is na vijf dagen op de vlucht opnieuw ingerekend mvdb

12 augustus 2019

18u15

Bron: AP 0 Een Amerikaanse gedetineerde die alvorens te ontsnappen met een tractor, een moord pleegde op een gevangenismedewerkster (64) is opgepakt. De als extreem gevaarlijk omschreven Curtis Ray Watson (44) verdween woensdag en kon na een vijf dagen durende klopjacht worden ingerekend.

De man verstopte zich zondag (plaatselijke tijd) in een sojabonenveld. Het akker bevindt zich op zo’n zestien kilometer afstand van Watsons gevangenis, de West Tennessee State Penitentiary in het plaatsje Ripley. De veertiger zat een celstraf van vijftien jaar uit voor het ontvoeren van een kind. Hij liep eerder een veroordeling op wegens seksueel misbruik.

Een bewakingscamera achter de boerderij detecteerde enige tijd eerder beweging en stuurde de beelden door naar een koppel landbouwers. Zij herkenden de voortvluchtige van de foto’s die door de politiediensten waren vrijgegeven.

Een grote groep agenten omsingelde de boerderij en het veld waarop Watson geen weg meer op kon. De tussen de planten verschuilende gevangene stond op en kwam met opgeheven armen op agenten toegestapt, waarna hij zich liet inrekenen. Hij was gekleed in een overall in camouflagekleuren en had een trekkingsrugzak bij zich.

Gazon maaien

De gevangene ging woensdagochtend omstreeks 7 uur volgens de afspraak langs bij Debra Johnson, een gevangenismedewerkster die aan het gevangeniscomplex woont. Watson was gevraagd haar gazon te maaien, een klusje dat als een voorrecht wordt gezien. Als modelgevangene had Watson toegang tot een golfwagentje en een tractor voor werk op een boerderij in de buurt. De gevangenisbewakers stelden vier uur later de verdwijning van de gevangene vast en sloegen alarm. Collega’s belden tevergeefs naar Johnson. Politie trof haar gewurgd in haar woning aan. Het lichaam vertoonde sporen van seksueel misbruik.

De voor de ontsnapping gebruikte tractor werd anderhalve kilometer verder aangetroffen. Van bestuurder Watson ontbrak elk spoor. Verschillende politiekorpsen en het Tennessee Bureau of Investigation (TBI) startten een grootschalige opsporingsactie op.



Het blijft nog onduidelijk hoe de veertiger vijf dagen lang uit handen van de massaal opgetrommelde politie is kunnen blijven. De man zit inmiddels opnieuw achter slot en grendel in zijn vertrouwde gevangenis. Watson kwam normaal in 2025 in aanmerking voor vrijlating. Indien hij door een jury schuldig wordt bevonden, riskeert hij de doodstraf.