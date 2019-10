Exclusief voor abonnees

Op reportage bij Koerden in Noord-Syrië: “We laten ons niet zomaar naar de slachtbank leiden. We zullen vechten”

Harald Doornbos

11 oktober 2019

11u24

Bron: AD.nl

0

Het is dag twee van de Turkse invasie van Koerdisch gebied in Noord-Syrië als een krakend busje langzaam over een groene pontonbrug over de rivier de Tigris rijdt. De ene kant van de brug is Noord-Irak, de andere kant Noord-Syrië. “Geen foto's maken”, zegt de bestuurder van het busje. “We willen niet dat de Turken weten hoe het er hier uitziet.” De Nederlandse oorlogsjournalist Harald Doornbos schetst een beeld van de situatie ter plaatse.