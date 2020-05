Op reis in Frankrijk? Premier wil grenzen openen “vanaf 15 juni” maar wacht op Europese richtlijnen AW

28 mei 2020

18u05 50 De hotels, restaurants en cafés mogen in het grootste deel van Frankrijk op 2 juni weer openen. Dat maakte Premier Edouard Philippe bekend tijdens een persconferentie. De versoepelingen maken deel uit van de tweede fase in de afbouw van de coronamaatregelen. Ook de reisbeperking voor Fransen om niet verder dan 100 kilometer van huis te gaan, vervalt. Maar toeristen zijn (tot 15 juni) nog niet welkom. Daarna wil Frankrijk de grenzen openen voor Europeanen, maar daarvoor wacht het op Europese richtlijnen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In Frankrijk heeft Covid-19 het leven geëist van bijna 30.000 inwoners. Er is sprake van bijna 6,7 miljoen bevestigde besmettingen waarvan er 2,3 miljoen genezen zijn. Vooral het noorden en het noordoosten van Frankrijk zijn zwaar getroffen door het virus. De zwaar getroffen regio’s werden aangeduid als ‘rode zones’ waar nog steeds strenge maatregelen gelden, in tegenstelling tot de ‘groene zones’ in Frankrijk.



Terwijl er vandaag nog sprake is van vier rode zones, zijn dat er vanaf 2 juni geen meer. Twee van de vier rode zones kregen een groene kleur tijdens de persconferentie, de overige twee zones worden vanaf 2 juni ‘oranje zones’ genoemd. De Parijse regio Île-de-France blijft oranje vermits het virus daar veelvuldiger circuleert.

Toerisme

De reisbeperking voor Fransen om niet verder dan 100 kilometer te reizen wordt volledig opgeheven vanaf 2 juni. Al mogen ze tot 15 juni het land niet verlaten. Ook zullen in heel Frankrijk - met uitzondering van de oranje zones - alle toeristische accommodaties (vakantiehuisjes, campings en hostels) de deuren weer mogen openen vanaf 2 juni.



Vanaf 15 juni wil Frankrijk de grenzen heropenen voor Europese toeristen, maar daarvoor wacht het land op Europese richtlijnen. Ook Duitsland wil zijn grenzen die dag openen. “Frankrijk staat positief tegen de heropening van de grenzen als de volksgezondheid het toelaat”, aldus premier Philippe. Bovendien wordt er wellicht niet met een (verplichte) quarantaine gewerkt. “Al passen we wel het principe van de wederkerigheid toe als andere Europese landen hun grenzen sluiten of een quarantaine opleggen aan de Fransen.”

Versoepelingen voor groene zones

In de groene zones zal de heropening van alle lagere en middelbare scholen, de hogescholen en universiteiten bespoedigd worden. Verder mogen zowel de restaurants, cafés als bars weer openen. In de oranje zones zullen dat enkel de terrasjes zijn. Er zullen maximaal 10 personen aan één tafel mogen zitten, en tussen de tafels zal er een afstand van 1 meter moeten zijn. In de groene zones mag men vanaf 2 juni opnieuw de theaters en musea bezoeken. In de oranje zone moet men daar nog mee wachten tot 22 juni. Hetzelfde geldt voor sportcentra en zwembaden. De bioscopen zullen in alle zones pas op 22 juni openen.



Telewerken blijft, net zoals in België de norm, en samenkomsten met meer dan tien personen op publieke plaatsen blijven verboden. Mondmaskers op het openbaar vervoer en de regels van ‘social distancing’ blijven ook gelden.



Ook sportieve en culturele evenementen die in openbare ruimtes worden georganiseerd, blijven zeker tot 21 juni verboden. Groepssporten, en met name contactsporten, zijn eveneens niet toegelaten.

StopCovid-app

Premier Philippe stelde op de persconferentie ook de smartphone-applicatie StopCovid voor. Die verwittigt gebruikers vanaf 2 juni als ze in de buurt zijn geweest van mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. De installatie van de app is vrijwillig, maar volgens de Franse eerste minister gaat het om een “enorm krachtig element” in de strijd tegen de verspreiding van de corona-epidemie. Alle garanties zijn genomen op het vlak van het respect voor de privacy, luidde het.

Lees ook:

Deze landen zijn nagenoeg coronavrij en weer klaar voor het toerisme: zo hebben ze dat gerealiseerd

“Zijn die experts al wel eens in een bruine kroeg geweest?” Zo maakt jouw stamcafé zich klaar voor de heropening