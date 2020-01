Exclusief voor abonnees Op pad met de Australische brandweer: “Honderd procent toegewijde vrijwilligers. Ze zijn geweldig” Jeroen Visser

04 januari 2020

11u03

Bron: De Volkskrant 0 De inwoners van de Australische plattelandsgemeente Mittagong kijken met angst naar het omliggende bos. Want het vuur nadert onheilspellend snel. Samen met de lokale vrijwilligers doet brandweercommandant Muddle er alles aan om het dorp te beschermen. Maar is het genoeg?

Brandweercommandant John Muddle doet wat hij kan. Hij spuit bluswater op de zwartgeblakerde grond, bewatert kuilen met sissende bladeren en maakt holle boomstammen kletsnat. ­‘Alles wat heet is, pakken we’, zegt de 56-jarige Muddle.

Er zijn weliswaar geen vlammen te zien, maar het bos staat wel degelijk in brand. Je ruikt het – en overal komen witte rookpluimpjes naar boven gedreven die het bos in een onheilspellende nevel leggen. Muddle weet het zeker: nog een paar graden erbij en dit bos staat in de fik. Door naast een weg door het bos een strook van een meter of tien breed nat te maken, hoopt hij een barrière op te werpen. ‘Zodat het vuur morgen niet kan overspringen.’

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis