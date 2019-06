Op heterdaad betrapt: moeder dumpt pasgeboren baby tussen vuilnis Sven Van Malderen

10 juni 2019

23u26

Bron: Daily Mail 0 In een grijze zak tussen het vuilnis: zo dumpte een moeder in Thailand haar pasgeboren baby. De 29-jarige vrouw liep tegen de lamp omdat ze niet besefte dat haar egoïstische daad gefilmd werd door een bewakingscamera.

Op de beelden is te zien hoe Waraporn op een motor komt aanrijden, met nog een ander kind voorop. Ze stapt af en legt de zak achter de afvalcontainer. Daarna rijdt ze doodgemoedereerd weer weg.

Een toevallige voorbijganger merkte het jongetje niet op. Het zou nog vier uur duren vooraleer een vuilnisman het kind in de zinderende hitte vond. De baby droeg kleren en was gewikkeld in een dekentje. Een deel van de navelstreng hing er nog aan.

Te weinig geld

Waraporn bleek vorige woensdag bevallen in haar appartement in Samut Prakan. Toen de politie haar kwam oppakken, droeg ze nog altijd de sporen van een zware bevalling.

De vrouw bekende dat ze de misdaad pleegde omdat ze al vier kinderen had. Voor nummer vijf had ze geen geld genoeg meer. “Mijn man is chauffeur in een andere provincie. Hij verdient amper 10.000 baht (280 euro) per maand, dat is niet voldoende om een groot gezin te onderhouden”, biechtte ze op in haar verhoor.

“Ik ben bevallen op het toilet en heb de navelstreng zelf doorgesneden. Het was niet mijn bedoeling om hem te doden. Ik hoopte dat hij gevonden zou worden en dat iemand dan voor hem zou zorgen. Ik had schrik dat ik betrapt zou worden, dus ben ik snel weer vertrokken. Ik heb er spijt van.”