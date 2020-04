Exclusief voor abonnees

Op het coronaslagveld in New York proberen de verplegers hun tranen verborgen te houden

Michael Persson

03 april 2020

12u09

Bron: De Volkskrant

New York is een andere stad geworden. De levendigheid is weg. De arme wijken zijn het hardst getroffen. Centrum van het coronaverdriet is het ziekenhuis Elmhurst, waar verplegers moeten smeken om mondkapjes. VS-correspondent Michael Persson beschrijft de toestand in New York in De Volkskrant.