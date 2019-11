Op grote schaal kinderarbeid bij winning van mica, grondstof voor tal van elektronica en cosmetica tvc

17 november 2019

19u56

Bron: ANP 0 Mineralen die in talloze producten worden verwerkt, worden in Madagaskar op grote schaal gewonnen door kinderen. Ze werken onder erbarmelijke omstandigheden en worden voortdurend blootgesteld aan fijnstof om de zogeheten mica te delven, signaleren Terre des Hommes en Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) in een onderzoek naar de misstanden.

Minstens de helft van alle micaproductie wordt in het Afrikaanse land verricht door kinderen tussen de 5 en 17 jaar, ontdekten de organisaties. Ze spreken van "ernstige uitbuiting" van zeker 22.000 arbeiders.

Het merendeel van het spul gaat naar China. Via diverse stappen in het productieproces wordt het uiteindelijk verwerkt door de industrie en komt het glanzende spul zonder belemmeringen in producten terecht die westerse consumenten kopen.

Mica is een verzamelnaam voor mineralen die zeer breed worden toegepast. De glasachtige mineralen zijn isolerend en hittebestendig. Ze worden onder meer gebruikt in elektronica en in de auto-industrie en zitten ook in plastics, verf, inkt en cosmetica.

Terre des Hommes schrijft dat het spul via China terechtkomt bij afnemers als Panasonic, Fujikura, het Nederlands-Italiaanse Prysmian en de Zwitserse bedrijven Van Roll en Isovolta. De organisatie roept elektronicabedrijven en de auto-industrie op beter hun best te doen om te achterhalen waar de mica in hun producten vandaan komt. "Bedrijven mogen het risico op kinderarbeid niet accepteren en moeten samen met hun toeleveranciers kinderarbeid uitbannen."

Volgens de onderzoekers is de overheid van Madagaskar nauwelijks in staat tot ingrijpen. Ze mist de middelen om goed toezicht te houden op de mijnbouwsector.