Op eigen verjaardagsfeestje neergestoken meisje (3) overleden IB

03 juli 2018

01u37

Bron: ANP, ABC 2 Het driejarige meisje dat eerder deze week op haar eigen verjaardagsfeestje werd neergestoken door een buurtbewoner is bezweken aan haar verwondingen. Dat meldt ABC.

Op dat feestje in de Amerikaanse plaats Boise (Idaho) stak de 30-jarige Amerikaan Timmy Kinner in totaal zes kinderen en drie volwassenen neer. Drie slachtoffers vechten nog voor hun leven in het ziekenhuis.

De man zou ook in het appartementencomplex wonen waar het feestje plaatsvond, maar zou vrijdag te horen hebben gekregen dat hij moest vertrekken wegens wangedrag. Hij heeft de Amerikaanse nationaliteit, de slachtoffers waren vluchtelingen uit Syrië, Irak en Ethiopië. Toch gaat de politie vooralsnog niet uit van een racistisch motief.

De aanwezige volwassenen slaagden er niet in de aanvaller te overmeesteren, de gealarmeerde politie lukte dat een paar straten verderop wel. Bij de flat zijn bloemen neergelegd.