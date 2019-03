Op één na dodelijkste uitbraak van ebola: aantal gevallen in Congo passeert kaap van 1.000, al 629 mensen gestorven

25 maart 2019

16u08

Bron: ANP, Belga

Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo is de duizend gepasseerd. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid vandaag gezegd. Met inmiddels 629 overleden patiënten is het de op een na dodelijkste uitbraak van de gevreesde infectieziekte wereldwijd. Bij de epidemie in West-Afrika enkele jaren geleden, in onder meer Sierra Leone en Liberia, waren duizenden doden te betreuren.