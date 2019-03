Op een jaar tijd bijna tweeduizend misdrijven tegen vluchtelingen in Duitsland AW

16 maart 2019

10u43

Bron: Belga 1 In Duitsland registreerden de autoriteiten vorig jaar bijna tweeduizend misdrijven tegen vluchtelingen en asielzoekers, zo blijkt uit cijfers van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken. De misdrijven varieerden van verbale agressie tot beschadiging van eigendom. In totaal raakten 315 mensen gewond.

Er waren minder aanvallen dan in 2016 en 2017. Maar mogelijk komen er nog laattijdige aangiftes. "Gewelddaden en bedreigingen met wapens of explosieven gebeuren statistisch gezien elke dag", zei woordvoerster Ulla Jelpke van de parlementsfractie van Die Linke.