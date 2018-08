Op drie dagen tijd bijna 60 mensen neergeschoten in Chicago ADN

20 augustus 2018

17u34

Bron: ANP 1 Sinds afgelopen vrijdag zijn in Chicago 58 mensen neergeschoten, van wie er vijf zijn overleden. Dat blijkt uit de statistieken van de politie, meldt CNN. Het is het zoveelste bloedbad veroorzaakt door vuurwapengeweld in de derde grootste stad van de Verenigde Staten.

Burgemeester Rahm Emmanuel klaagde eerder deze maand al over "het gebrek aan waarden en aan kennis over goed en fout'' en "een teveel aan vuurwapens in de straten''. Dat was na het eerste weekend van augustus toen er 66 mensen door kogels werden geraakt, van wie er twaalf bezweken. Een dieptepunt was 5 augustus. Toen werden er op één dag 47 mensen door kogels geraakt.

De laatste cijfers zijn van vrijdagmiddag tot en met zondagavond. Twee tieners zijn bijvoorbeeld zondagavond met meerdere kogels om het leven gebracht. Ze werden gevonden in een park aan de zuidrand van de metropool. Bij een schietpartij bij een softbalwedstrijd vielen die avond vijf gewonden.



Chicago kampt al jaren met ook voor Amerikaanse begrippen buitengewoon veel vuurwapengeweld. Slechts 20 procent van de in beslag genomen vuurwapens in Chicago komt uit de stad en 60 procent komt van ver buiten de staat Illinois.