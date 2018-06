Op dit wijnfestival drink je niet alleen wijn, je mag er elkaar ook mee besmeuren

Het lijken wel beelden van de Color Run, maar niets is minder waar. In Spanje vond gisteren namelijk het 'Haro Wine Festival' plaats, een jaarlijks evenement dat in het teken staat van wijn drinken en ... elkaar bekladden met wijn. Iets voor jou?