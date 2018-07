Op dit eiland wonen de financiële tovenaars die de rijksten der aarde zo min mogelijk belasting helpen betalen Guernsey is de financiële butler voor de allerrijksten Erik van Zwam

02 juli 2018

13u51

Bron: Trouw 0 De helft van de inwoners van Guernsey werkt in de financiële dienstverlening en helpt de rijksten der aarde zo min mogelijk belasting te betalen. Zij zien daar geen probleem in. 'Wij werken hier eerlijk en transparant.'

Het stadje Saint Peter Port klimt vanuit de baai omhoog tegen de heuvel. Kleine en grote jachten liggen beschermd tegen de nukken van de Atlantische Oceaan in de haven. Het stadje lijkt zo uit een film van Harry Potter te komen: smalle winkelstraatjes met kasseien, steegjes waar nauwelijks een auto door kan en nauwe steile natuurstenen trappen. De oude huizen hebben namen als Frenchay House, May Trees, La Colline, Vue des Îles of The Helmsman. Op het eiland Guernsey (60.000 inwoners) werken en wonen de financiële tovenaars uit de wereld van trusts, private equity, verzekeraars, banken, advocaten en accountants.

