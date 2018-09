Op de planning van het informeel overleg van Macron en Benelux-premiers morgen: migratie, defensie en Brexit AW

05 september 2018

14u36

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron en de premiers van de drie Benelux-landen houden morgen een informeel overleg in Luxemburg. Op de agenda staan onder meer migratie en de handelsrelaties met de VS. Ook de toekomst van de Europese Unie zal besproken worden. De vier zijn voorstander van een Europa met verschillende snelheden.

Charles Michel, Mark Rutte, Xavier Bettel en Emmanuel Macron spreken af in het kasteel van Bourglinster. Tijdens de lunch en de daaropvolgende werkvergadering zullen ze het hebben over migratie, digitalisering, defensie, buitenlandse relaties, de Europese begroting, de Brexit en de toekomst van de Europese Unie.



De strijd tegen "nationalistische demagogen"

Macron reist dezer dagen Europa rond. Met het oog op de Europese verkiezingen van 2019 is Macron op zoek naar een "progressieve" alliantie in Europa, die het moet opnemen tegen de "nationalistische demagogen" onder leiding van de Hongaarse premier Viktor Orban en de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Macron was vorige week in Denemarken en Finland. Vrijdag ziet hij de Duitse bondskanselier Merkel.

Migratie wordt een belangrijk gespreksthema in Luxemburg. Op 20 september is er in Salzburg een Europese top over dat thema. Drie maanden geleden mondde een lange migratietop in Brussel uit op een mager akkoord.

Europa met verschillende snelheden

Rutte, Michel en Bettel zijn net als Macron voorstander van een Europa met verschillende snelheden. Lidstaten die op bepaalde domeinen verder willen gaan dan andere, zouden dat moeten kunnen doen, vinden ze. Dat zou moeten vermijden dat bepaalde dossiers geblokkeerd blijven, omdat daar nu unanimiteit van alle lidstaten voor nodig is. De Duitse kanselier Merkel zou met die piste kunnen leven, maar lidstaten als Polen zijn fel tegen.

Het Europese politieke landschap dan. Het is nog niet duidelijk bij wie de beweging van president Macron, La République en Marche (LREM), na de verkiezingen van 2019 aansluiting zal zoeken in het Europees Parlement. Topman van LREM Christophe Castaner sprak gisteren nog met MR-voorzitter Olivier Chastel over een "gezamenlijk project".

Na het overleg zullen Bettel en Macron een debat houden met burgers in de grote zaal van de philharmonie in Luxemburg.