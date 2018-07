Op Cuba vermiste Anouk (19) gevonden en herenigd met ouders Victor Schildkamp

26 juli 2018

06u37

Bron: AD.nl 3 De op Cuba vermiste Anouk van Luijk uit het Nederlandse Hellevoetsluis is gevonden en herenigd met haar ouders. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Anouk (19) was sinds zaterdag vermist. Ze maakt het nu naar omstandigheden goed, zegt het ministerie. Haar ouders zijn bij haar. Zij waren vandaag in allerijl naar Cuba gevlogen.

Een medewerker van de Nederlandse ambassade was aanwezig toen Anouk haar ouders weer ontmoette. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt blij te zijn 'met de goede afloop'. Hij bedankt de Cubaanse autoriteiten voor de inspanningen om haar weer terug te vinden.

Kliniek

Waar en hoe Anouk is gevonden, is nog niet helemaal duidelijk. Ze zou in een kliniek in hoofdstad Havana verblijven. Anouk gebruikte medicijnen tegen psychoses.

De jonge vrouw reisde op 7 juli af naar het Caribisch eiland. Zaterdag zou ze terugvliegen naar Nederland, maar ze kwam nooit aan. Haar familie had voor het laatste contact met haar op 21 juli. Toen vertelde ze dat ze haar bankkaart verloren had, sinds woensdag 18 juli geen geld meer had en dat ze zich ziek voelde.

Op het eiland was een uitgebreid onderzoek gestart naar aanknopingspunten rondom de vermissing. Reisorganisaties en diverse lokale autoriteiten werden geraadpleegd voor informatie over waar Anouk zich zou kunnen bevinden.

