Op ‘cruisevakantie’ in Brazilië: twintigers betrapt met kilo’s cocaïne, jarenlange celstraf dreigt HR

31 maart 2019

17u31 0 Buitenland Drie Belgische vrienden dreigen voor jarenlang achter de tralies te verdwijnen in Brazilië. Giuliano C. (26), Morad E.A. en Adan A.D. vertrokken twee weken geleden op vakantie. Ze zaten net aan boord van een cruiseschip, toen in hun bagage kilo’s cocaïne werd ontdekt. Eind april worden ze thuis verwacht. Nu wachten ze in een Braziliaanse cel hun lot af.

De Belgen, drie vrienden uit de buurt van Waterloo, werden woensdag opgepakt samen 3 Fransen en 10 Brazilianen. Dat gebeurde in de haven van Santos, voor de kust van Sao Paulo. Ze hadden in totaal 306 kilo zuivere cocaïne bij, netjes verspreid over de bagage van de 16 toeristen.

Het waren veiligheidsagenten van het schip ‘Costa Favolosa’ die de drugs ontdekten. De valiezen waren al op het schip, maar de toeristen konden er nog niet bij. De zestien toeristen zaten op dat moment verspreid over het schip. Het is niet zeker dat ze elkaar allemaal kennen.

“Ze wisten het niet”

“Een advocate die door de ouders van zeven Braziliaanse verdachten werd ingehuurd, beweert dat de toeristen van niets wisten”, schrijft de Brazilaanse krant Globo. Ook een familielid van een van de opgepakte Belgen, kan maar moeilijk geloven dat ze wisten dat er drugs in hun bagage zat.

“Opmerkelijk is dat de drugs pas aan boord van het schip werd ontdekt”, klinkt het. “De toeristen waren in de terminal al aan een scanner gepasseerd, met een procedure zoals in een luchthaven. Die scanner detecteerde geen drugs.” De politie onderzoekt hoe dat mogelijk is en vroeg al om uitleg bij het bedrijf dat instaat voor de controle aan de terminal.

Mogelijk 15 jaar cel

“De drie Belgische verdachten krijgen consulaire bijstand”, laat Buitenlandse Zaken weten. “We zorgen dat ze kunnen beschikken over een advocaat, en als ze willen zorgen we dat ze hun familie kunnen contacteren. Verder wachten wij de juridische gang van zaken af.”

Het gebruik van en de handel in verdovende middelen zijn streng verboden in Brazilië. “De politie is erg actief bij het opsporen en aanhouden van vermoedelijke drugssmokkelaars”, meldt Buitenlandse Zaken. “Inbreuken tegen de drugswetgeving worden bestraft met een gevangenisstraf van 6 maanden tot 15 jaar.”

15 miljoen euro

In de bagage van de 16 toeristen werden telkens 16 à 17 pakketten cocaïne gevonden, én een pakketje met 1.000 dollar cash. Dat is mogelijk een voorschot dat de smokkelaars betaald kregen. Tegen 50 euro per gram, is 300 kilo cocaïne goed voor een straatwaarde van 15 miljoen euro.

De Braziliaanse politie vermoedt dat de toeristen door een internationale drugsbende zijn ingezet als ‘muilezels’, om de drugs te transporteren.

