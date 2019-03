Op campagne na verijdelde aanslag: beveiliging Geert Wilders nog meer op scherp Carla van der Wal

14 maart 2019

21u39

Bron: AD.nl 0 De Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV) gaat zaterdag weer de straat op, nadat precies een week geleden in Heerlen een aanslag op hem werd verijdeld. Het gevaar kwam dichtbij, beveiligers staan dus op scherp: er wordt alles aan gedaan om Wilders’ werk mogelijk te maken.

Op het mediapark wisten ze maandag in Hilversum alvast niet wat ze zagen. “Drie auto’s met honden, vier beveiligers buiten op de parkeerplaats, vijftien man met een oortje in de gang”, zegt oud-voetballer René van der Gijp, die ter plaatse was voor opnames van zijn voetbalprogramma. “We zien wel vaker gasten met beveiliging, maar dit was echt bizar – het gaat code rood voorbij.’’

Ik kom voor dat varken Verdachte van beramen aanslag op Wilders

Concreet

Niet voor niets, blijkt uit de aangifte die Geert Wilders op internet zette. Het is een zakelijke opsomming van koude feiten: afgelopen zaterdag wachtte in Heerlen een man met een bijl in zijn fietstas en Stanleymessen in zijn zak op Wilders, die daar campagne voerde. “Ik kom voor dat varken”, zei de man tegen agenten, die hem inrekenden.



De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) lichtte Wilders na afloop in. De verdachte wilde een aanslag plegen op Wilders’ leven en kwam daar na zijn arrestatie openlijk voor uit. “Ik had een bijl en messen bij me omdat ik Wilders zijn kop in wilde slaan. Die is nog niet van mij af.” Geert Wilders en bedreigingen, de politicus is het ergens wel gewoon. Maar zo dichtbij en concreet werd het zelden.

Zojuist aangifte gedaan tegen de man die een aanslag wilde plegen in Heerlen en me met “een bijl de kop wilde inslaan”. pic.twitter.com/9NEhQXTk6k Geert Wilders(@ geertwilderspvv) link

Dat de man werd geklist, laat zien dat het veiligheidskordon rond Wilders “werkt én broodnodig is”, zegt Michiel Menting, adviseur veiligheid bij Alpha Security, dat ook persoonsbeveiliging aanbiedt. “Het is een constante staat van oorlog, waarin de scherpte nooit uit het oog kan worden verloren. Dat betekent dat rondom Wilders voortdurend wordt gezocht naar informatie over bedreigingen. Als hij ergens aankomt, is een team al vooruitgegaan om de plaats vrij te geven. Daarna komt Wilders met zijn beveiligers, waarvan een deel zichtbaar is en anderen in burger rondlopen.’’

We moeten onze rechtsstaat en democratie verdedigen. Het kan niet dat Wilders niet op straat zou kunnen lopen Michiel Menting, adviseur veiligheid bij Alpha Security

Respect

Menting zegt diep respect te hebben voor de beveiligers die 24 uur per dag Wilders bijstaan. “Zij willen hun leven geven voor anderen.’’ Maar “we moeten onze rechtsstaat en democratie verdedigen. Het kan niet dat Wilders niet op straat zou kunnen lopen”, zo stelt hij nog.

De staat van paraatheid rond Wilders kan bijna niet verder omhoog, dan zou hij binnen moeten blijven. Toch verbaast Van der Gijp zich er ergens over dat Wilders dat niet doet. “Ongelooflijk dat hij nog blijft flyeren. Het is echt waanzinnig triest om te zien wat er allemaal bij zijn beveiliging komt kijken.’’ Wat denkt Wilders zelf? Zijn opmerking in de aangifte geeft misschien aan in welke haast parallelle wereld hij noodgedwongen leeft. Dat een aanslag nu zo dichtbij kwam, daarvan is hij volgens de aangifte ‘best geschrokken’.