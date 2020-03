Op aantal Nederlandse wegen al vanaf 13 maart maximumsnelheid 100 kilometer per uur

Yv

03 maart 2020

13u09

Bron: Belga

0

De nieuwe maximumsnelheid van 100 kilometer per uur in Nederland geldt vanaf vrijdagochtend 13 maart al op sommige wegen. Dat schrijft NU.nl. De snelheidsbeperking gaat officieel op 16 maart in.