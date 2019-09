Oostenrijkse voetbalclub maakt plaats voor 300 bomen op de grasmat Redactie

06 september 2019

21u31

Bron: AD.nl 0 In het Wörthersee Stadion in het Oostenrijkse Klagenfurt zijn de komende tijd geen aanmoedigingen of gejoel te horen. Alleen het gefluit van de vogeltjes in de 300 bomen op het voetbalveld. Het is onderdeel van het kunstproject ‘For Forest - The Unending Attraction of Nature’.

De Zwitserse kunstenaar Klaus Littmann en zijn Oostenrijkse collega Max Peintner, die zes jaar aan het project werkten, hopen dat bezoekers van de tentoonstelling gaan nadenken. Zullen we in de toekomst alleen nog bomen en ander groen zien bij kunstprojecten? Littmann, die wijst naar de recente bosbranden in het Amazonewoud, wilde ‘een radicaal beeld’ van het bos showen, gepresenteerd in een ongewone omgeving en het contrast tussen vegetatie en stadionmaterialen (glas, metaal, beton).

De tentoonstelling in Klagenfurt is vanaf zondag te bezichtigen, tot 27 oktober. Daarna worden de bomen, onder meer espen, eiken, berken en lariksen vanaf de ‘stadionkwekerij’ elders in Oostenrijk verplant. SK Austria Klagenfurt, de bespeler van het Wörthersee Stadion (35.000 plaatsen), wijkt voor het kunstproject tijdelijk uit naar een andere accommodatie. Geen ramp voor de club, want bij het laatste thuisduel in het Wörthersee Stadion zaten er slechts 2.100 toeschouwers.