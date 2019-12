Oostenrijkse stad ontneemt Hitler ereburgerschap KVE

18 december 2019

17u49

Bron: ANP 3 De Oostenrijkse stad Wolfsberg wil het ereburgerschap voor Adolf Hitler intrekken. Een hoge ambtenaar op het stadhuis heeft tegenover het Oostenrijkse persbureau APA bevestigd dat de gemeenteraad vrijdag hierover een besluit zal nemen.

Hitler (1889-1945) werd in 1932 ereburger van de gemeente Reisberg, die nu tot de gemeente Wolfsberg behoort.

Lang werd gedacht dat het ereburgerschap werd beëindigd op het moment dat Hitler zichzelf van het leven beroofde. "Het is al vaak besproken. Velen dachten dat Hitlers dood einde verhaal was, maar daarover was verschil van mening", aldus de ambtenaar.