Oostenrijkse soldaat gedood door twee militaire honden ADN

14 november 2019

16u36

Bron: Belga, AP 1 In Oostenrijk is een 31-jarige soldaat gedood door twee militaire honden waarvoor hij verantwoordelijk was. Dat meldt het ministerie van Defensie vandaag.

De officier van de speciale troepen werd in de kazerne aangevallen en gedood door de honden, aldus Defensie. Zijn lichaam werd afgelopen nacht ontdekt door een van zijn collega's, voor de kennel waaruit de honden ontsnapt waren.

"Naar alle waarschijnlijkheid werd de soldaat aangevallen door de honden", zegt het ministerie. De twee Belgische herders werden los teruggevonden op het terrein van de kazerne in Wiener Neustadt. De Oostenrijkse publieke omroep meldt nog op basis van info van een woordvoerder dat één van de honden volledig getraind was, de andere was een jong dier van zes maanden oud dat nog getraind moest worden.



Het slachtoffer was hondengeleider sinds 2017. Gisterenavond was hij verantwoordelijk voor de vijf honden in de kazerne, terwijl het merendeel van het personeel van de basis buiten op manoeuvre was.