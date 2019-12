Oostenrijkse skiër overleeft 5 uur onder sneeuwlawine ADN

26 december 2019

12u10

Bron: Belga

Een Oostenrijkse skiër heeft er een wel erg spannende kerst op zitten. De man zat maar liefst vijf uur vast onder een sneeuwtapijt na een lawine, maar kwam er gelukkig met de schrik van af.

De 26-jarige Oostenrijker ging woensdag skiën buiten de piste op de Pleschnitzzinken, een berg in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken, maar keerde niet terug. Zijn familie sloeg alarm en reddingswerkers konden de man uiteindelijk lokaliseren dankzij zijn lawinepieper, een radiozender die hij op zich droeg. De twintiger lag al vijf uur lang bedolven onder een meter sneeuw.

Luchtbel

De man was ernstig onderkoeld, maar kwam er verder ongedeerd vanaf. Dat de 26-jarige Oostenrijker de lawine overleefde, is erg onwaarschijnlijk, vertelt reddingswerker Stefan Schroeck. De overlevingskansen na een lawine zijn na het eerste kwartier al dramatisch gezakt. De skiër kon waarschijnlijk overleven dankzij een luchtbel in de sneeuwmassa, waardoor hij kon ademen.