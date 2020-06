Oostenrijkse school laat diploma's uitreiken door robot jv

26 juni 2020

21u22

Een middelbare school in Oostenrijk heeft een diploma-uitreiking gehouden zonder zorgen over het coronavirus en dat met behulp van technologie, zo meldde de openbare tv ORF.

Een robotarm overhandigde de diploma's aan de afgestudeerden van de school in de zuidelijke stad Kaindorf.

Studenten van de school die gespecialiseerd is in techniek en informatietechnologie programmeerden de robotarm om fysieke afstand te garanderen bij de ceremonie, zei directeur Günter Schweigler.

"We wilden onze studenten het emotionele hoogtepunt van het schooljaar niet onthouden", zei Schweigler. "Omdat het te gevaarlijk zou zijn om de diploma's af te geven van persoon tot persoon, en omdat we een IT-school zijn, was het gebruik van een robot een heel gewone stap voor ons", voegde hij eraan toe.