Oostenrijkse regering wil hoofddoekenverbod in kleuter- en basisscholen TTR

04 april 2018

13u40

Bron: Belga 0 De Oostenrijkse regering wil een hoofddoekenverbod in kleuter- en basisscholen. "Sluiers voor kleine meisjes is zeker niet iets wat in ons land moet kunnen", zei bondskanselier Sebastian Kurz vandaag in Wenen. Het gaat erom dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. "En dat wil ook zeggen dat kinderen op jonge leeftijd niet gediscrimineerd kunnen worden", aldus Kurz.

Een overeenkomstig voorstel zal tegen het begin van de zomer op tafel liggen. Om de wet in de grondwet te kunnen verankeren, zal de regering uit de conservatieve ÖVP en de rechtse FPÖ de steun moeten krijgen van een oppositiepartij. FPÖ-voorzitter Heinz-Christian Strache wil met het hoofddoekenverbod voor meisjes "negatieve ontwikkelingen bij de politieke islam verhinderen".

Om hoeveel kinderen het daadwerkelijk gaat, is niet duidelijk. "Het is meer een symbolische daad", zei minister van Onderwijs Heinz Faßmann (ÖVP). Volgens de islamleer moeten meisjes vanaf de puberteit een hoofddoek dragen.

In Oostenrijk geldt al ruim zes maanden een algemeen verbod op het dragen van een gezichtssluier. De wet is vooral gericht tegen het dragen van een boerka, die het gehele lichaam bedekt, of een niqab, een sluier die het gezicht bedekt en de ogen vrijlaat, en moet de integratie van moslims bevorderen. Volgens de wet moet een boete tot 150 euro betaald worden, indien het gezicht tussen voorhoofd en kin niet zichtbaar is.