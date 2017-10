Oostenrijkse president benoemt conservatieve Kurz tot formateur MV

16u31

Bron: Belga 0 EPA De conservatieve winnaar van de verkiezingen in Oostenrijk, Sebastian Kurz (31), krijgt de opdracht een nieuwe regering te vormen, zo heeft het bureau van de Oostenrijkse president donderdag aangekondigd. President Alexander Van der Bellen zal hem de opdracht vrijdag toevertrouwen.

ÖVP-leider Kurz, die minister van Buitenlandse Zaken is, heeft niet bevestigd of hij een coalitie met de uiterst rechtse partij FPÖ nastreeft. Maar de kiezers hebben volgens hem voor verandering gekozen in de parlementsverkiezingen van zondag, waardoor hij eerder naar FPÖ kijkt, dat sterk vooruitging, dan naar de sociaaldemocraten van SPÖ, die onttroond werden als de sterkste partij van Oostenrijk.



Volgens de voorlopige uitslag won ÖVP de verkiezingen met 31,5 procent, gevolgd door SPÖ met 26,9 procent en FPÖ met 26 procent. Het definitieve resultaat zou donderdagavond bekendgemaakt worden.









