Oostenrijkse parlement stemt maandag motie van wantrouwen tegen Kurz Redactie

21 mei 2019

15u06

Bron: belga 0 De voorzitter van het Oostenrijkse parlement heeft beslist dat er maandag een stemming komt over een door de oppositie ingediende motie van wantrouwen tegen kanselier Sebastian Kurz, wiens positie is verzwakt na het vertrek van zijn vroegere coalitiepartner, de extreemrechtse FPÖ, uit zijn zaterdag reeds gevallen regering na het Ibiza-gate.

Parlementsvoorzitter Wolfgang Sobotka is net als de 32-jarige Kurz lid van de conservatieve ÖVP. Hij zei vandaag het wenselijker te achten dat de stemming over de motie na de Europese verkiezingen van zondag zou plaatsvinden. Zodoende komt het parlement maandag om 13.00 uur in bijzondere zitting bijeen.

De sociaaldemocraten (SPÖ) en de FPÖ hebben niet uitgesloten de door de kleine milieupartij Jetzt ingediende motie van wantrouwen te stemmen. Mogelijk dient Kurz aldus het veld te ruimen na achttien maanden aan de macht. In Oostenrijk volstaat een eenvoudige meerderheid in het parlement om een kanselier wandelen te sturen. Het zou de eerste keer in de geschiedenis van het land zijn.

De Nationalrat telt 138 zetels. De ÖVP heeft er 61, de SPÖ 52, de FPÖ 51, Neos 10, en Jetzt 7. Twee verkozenen behoren niet tot een fractie.

Video op Ibiza

De regeringscrisis in Oostenrijk brak uit nadat een video, in 2017 heimelijk op Ibiza gemaakt, uitkwam die wees op mogelijke illegale financiering van de FPÖ. Bovendien stelt de vroegere FPÖ-leider Heinz-Christian Strache een pseudo-nicht van een Russische oligarch openlijke aanbestedingen in het vooruitzicht indien zij de partij zou helpen succes te boeken bij de parlementsverkiezingen van 2017.

Strache verloor al zijn functies, alle andere FPÖ-ministers stapten uit de regering. Zelf zei hij vandaag zijn onschuld te zullen bewijzen en uit te vissen wie er achter de "criminele video en vuile campagne vanuit het buitenland" tegen zijn persoon zit. In september zijn er vervroegde verkiezingen in Oostenrijk.