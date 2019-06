Oostenrijkse overgangsregering van interim-kanselier Brigitte Bierlein telt zes mannen en zes vrouwen FVI bvb

03 juni 2019

12u47

Bron: Belga 0 In Oostenrijk is de regering van interim-bondskanselier Brigitte Bierlein voltallig. Dat meldt het Oostenrijkse persagentschap APA. Het gaat om een ploeg van technocraten die minder personen telt dan die onder ex-bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP). De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen heeft vandaag de regering, samengesteld uit zes mannen en zes vrouwen, officieel benoemd.

Van der Bellen duidde Bierlein donderdag aan als interim-kanselier, nadat de regering van de conservatieve Kurz maandag door het parlement de laan werd uitgestuurd via een motie van wantrouwen. De 69-jarige Bierlein was tot nu toe voorzitter van het Grondwettelijk Hof en zal de eerste vrouw zijn aan het het hoofd van de Oostenrijkse regering.

Haar minister van Binnenlandse Zaken wordt Wolfgang Peschorn, tot nu toe voorzitter van de Finanzprokuratur, een orgaan binnen het ministerie van Financiën dat de overheid in alle aspecten juridisch vertegenwoordigt. De portefeuille Sociale Zaken komt in handen van een hoge ambtenaar van het ondersteunende ministerie, Brigitte Zarfl, zoals ook het geval is voor Economie - Elisabeth Udolf-Strobl -, Onderwijs - Iris Eliisa Rauskala -, Verkeer - Andreas Reichhardt -, Landbouw - Maria Patek - en Financiën, waarvan Eduard Müller minister wordt. Die laatste neemt ook Ambtenarenzaken en Sport op zich. Ines Stilling - sinds 2012 aan de slag bij de kanselarij - wordt minister van Vrouwen, generaal-majoor Thomas Starlinger krijgt de post van Defensie.



Eerder raakte al bekend dat Clemens Jablons, de gewezen voorzitter van de hoogste administratieve rechtbank, aangesteld zou worden als vicekanselier en minister van Justitie, en dat de diplomaat Alexander Schallenberg minister van Buitenlandse en Europese Zaken zou worden.

De regeringscrisis in Oostenrijk was op 17 mei uitgebroken na de publicatie van een filmpje dat in 2017 op het vakantie-eiland Ibiza werd gemaakt. Heinz-Christian Strache, vicekanselier en voorzitter van de extreemrechtse partij FPÖ, bleek in die video bereid om zich te laten omkopen door een vrouw die zich voordoet als een familielid van een Russische miljonair. Strache nam daarop ontslag als vicekanselier en partijvoorzitter, en Kurz kondigde daarop het einde van de regeringscoalitie ÖVP-FPÖ aan.

In september worden er nieuwe verkiezingen georganiseerd.