Oostenrijkse minister showt talenknobbel en speecht in zes talen voor VN

29 september 2018

22u05 0 Een minister van Buitenlandse Zaken kan maar beter veel talen spreken, en wat dat betreft heeft Oostenrijk het prima voor elkaar. Karin Kneissl sprak de Verenigde Naties vandaag toe in maar liefst vier talen. Bovendien schudde ze ook nog een Latijns én een Hebreeuws spreekwoord uit haar mouw.

Kneissl sprak voor de Algemene Vergadering van de VN, die deze dagen samenkomt in Washington. Ze begon haar speech in het Arabisch. In die taal zei ze dat menselijkheid een stem heeft in de Algemene Vergadering, en dat die gebruikt moet worden om die van mensen die leven in oorlog en conflict te laten horen.

Later switchte ze naar het Frans, Spaans en Engels, geen van de drie officiële talen in Oostenrijk. Ze bedankte het publiek voor het geduld en de toegeeflijkheid, en schudde daarna nog twee spreekwoorden uit de mouw, één in het Latijn en één in het Hebreeuws.

In haar toespraak behandelde ze onderwerpen als klimaatverandering, gendergelijkheid, de atoomdeal met Iran en het conflict in Syrië.

Haar talenknobbel is niet (alleen) aangeboren. Kneissl groeide op in Jordanië, studeerde Arabisch in diverse landen en had later banen in onder meer Parijs en Madrid. Ze kwam in augustus nog in het nieuws door de aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin op haar bruiloft. De twee dansten met elkaar, en het feit dat Kneissl daarbij voor Poetin boog, deed nogal wat wenkbrauwen fronsen.