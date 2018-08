Oostenrijkse minister die Russische betrokkenheid bij zaak-Skripal niet bewezen achtte, krijgt Poetin te gast op haar huwelijk mvdb

15 augustus 2018

17u18 0 President Vladimir Poetin woont komend weekend het huwelijkfeest bij van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl, melden Russische media.

Poetin ontmoet de Duitse bondskanselier Angela Merkel zaterdagavond in Meseberg, 70 kilometer ten noorden van Berlijn. Daarvoor is hij in het zuidoosten van Oostenrijk een van de genodigden op het huwelijk van Kneissl (53) met haar een jaar oudere levensgezel, de ondernemer Wolfgang Meilinger.

Kneissl is een partijloze politica die namens de rechtse populistische FPÖ in de regering van de conservatieve christendemocraat bondskanselier Sebastian Kurz zit. Ook Kurz staat op de gastenlijst van Kneissl.

Kneissl verklaarde eind maart dat de Russische betrokkenheid bij de vergiftiging van de ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia niet bewezen is. Met dat standpunt stond ze vrijwel alleen in Europa. Verschillende Europese lidstaten, waaronder ook België, wezen na de vergiftiging begin maart in het Britse stadje Salisbury enkele Russische diplomaten de deur.

Poetin en Merkel zullen overleggen over Syrië, Oekraïne en energiekwesties zoals pijpleidingen voor Russisch gas.