Oostenrijkse leden extreemrechtse partij onder vuur na privéreis naar Cambodja

10 augustus 2018

16u43

Bron: BELGA 0 De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Karin Kneissl heeft zich vandaag gedistantieerd van twee leden van de extreemrechtse partij FPÖ. Die liggen onder vuur omdat ze ingingen op de uitnodiging van de Cambodjaanse premier Hun Sen om de verkiezingen in het land eind juli bij te wonen.

De regering in Oostenrijk bestaat uit een coalitie van de FPÖ en de conservatieve ÖVP. Kneissl is partijloos maar werd door de FPÖ voorgedragen voor de functie van minister van Buitenlandse Zaken.

Axel Kassegger en Johannes Hübner trokken eind juli samen naar Phnom Penh. "Zeer professioneel" stelden ze in hun oordeel over het verloop van de Cambodjaanse parlementsverkiezingen. Nochtans hadden de Europese Unie, de Verenigde Staten en ngo's zeer scherp uitgehaald naar de stembusgang. CNRP, de belangrijkste oppositiepartij, was nog voor de verkiezingen door het hooggerechtshof ontbonden.

Kneissl zegt dat ze niets wist van de privéreis van de twee FPÖ-leden. Oostenrijk, momenteel voorzitter van de Europese Unie, zette zich trouwens officieel op de EU-lijn en meende dat de verkiezingen in Cambodja niet rechtvaardig waren verlopen en niet beantwoordden aan de democratische normen. De partij van Hun Sen haalde alle parlementszetels binnen.

Human Rights Watch zegt dat "populisten een luxereis kregen" van premier Hun Sen, "in ruil voor hun goedkeuring van een stembusgang die het doodvonnis tekende van de democratie in Cambodja". De trip van de FPÖ-leden zorgt ook voor tandengeknars bij coalitiepartner ÖVP. Othmar Karas, ÖVP-fractieleider in het Europees Parlement, sprak vrijdag over een "provocatie" die "de Oostenrijkse belangen en de Europese doelstellingen" schaadt.