Oostenrijkse feestvierder moet dringende boodschap doen, maar keert niet terug: grote zoekactie opgezet TT

25 december 2018

18u00

Bron: ANP 0 Een 23-jarige Oostenrijker heeft vanochtend met een sanitaire stop een grootscheepse zoekactie op gang gebracht. De man was na een nachtje stappen rond 6 uur met een vriend in een taxi op weg van Vöcklabruck naar Attnang-Puchheim toen de nood plotseling hoog werd. Hij vroeg de chauffeur bij een bos te stoppen om even achter een boom te kunnen kruipen. Omdat hij daarna niet terugkwam, sloeg zijn metgezel alarm.

In eerste instantie rukten volgens 'OÖ Nachrichten' enkele patrouillewagens van de politie uit om de vermiste wildplasser te zoeken. Dat had geen succes. Rond 8.30 uur werd besloten alle beschikbare hulptroepen in te schakelen: tien extra agenten, twintig brandweerlieden, de Oostenrijkse reddingsdienst met veertien speurhonden en een helikopter.

Een uur later meldde de verdwenen man zich bij een familielid in een naburig dorp. Hij vertelde haar bedremmeld dat hij na de blaas te hebben geleegd de auto niet meer kon vinden en was verdwaald. Zij lichtte de politie in.

