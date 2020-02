Oostenrijkse bondskanselier Kurz begrijpt waarom Merkel samenwerking met extreemrechts afwijst KVE

14 februari 2020

20u52

Bron: Belga 0 De Oostenrijkse regeringsleider Sebastian Kurz zegt dat hij zijn Duitse ambtgenoot Angela Merkel steunt in haar beslissing om iedere vorm van samenwerking met extreemrechts af te wijzen. De uitspraak van Kurz is opvallend: de christendemocratische politicus stond ooit zelf aan het hoofd van een coalitieregering met een extreemrechtse partij.

Vorige week ontstond er een politieke crisis in Thüringen nadat CDU-leden in het regionale parlement samen met de extreemrechtse partij AfD hadden gestemd voor Thomas Kemmerich, de liberale kandidaat voor het minister-presidentschap. De zaak leidde in heel het land tot ophef. De Duitse bondskanselier Angela Merkel (CDU) sprak zich naar aanleiding van de crisis duidelijk uit tegen samenwerking met extreemrechtse partijen.

Merkel krijgt daarvoor nu steun uit onverwachte hoek, namelijk van Sebastian Kurz, de leider van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP). "Ik denk dat de gekozen weg de juiste is", zegt Kurz over de beslissing van CDU. "Ik denk dat het gerechtvaardigd is dat de partij duidelijk heeft beslist dat er geen samenwerking met AfD kan plaatsvinden", deelt hij nog mee tijdens een persconferentie op de veiligheidsconferentie in München.

De 33-jarige Kurz leidt sinds begin dit jaar een coalitie van conservatieven en groenen, nadat hij tussen 2017 en 2019 al eens een regering aanvoerde waarin zijn partij samenwerkte met de extreemrechtse Vrijheidspartij (FPÖ). "Ik geloof dat er verschillen zijn", zo probeert de politicus het verschil tussen zijn woorden en zijn daden te verklaren. Volgens Kurz is extreemrechts in Duitsland immers veel radicaler dan in Oostenrijk.

