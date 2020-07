Oostenrijkse bankier krijgt 16 jaar cel voor moord op cliënte wier geld hij verloor ISA

Bron: Belga 0 Een Oostenrijkse bankier is dinsdag schuldig bevonden aan moord op een 86-jarige cliënte van wie hij geld had verspeeld in mislukte investeringen. Een rechtbank in Wiener Neustadt veroordeelde de 62-jarige man tot een gevangenisstraf van zestien jaar.

Op het proces bekende de man dat hij vorig jaar in de woning van de vrouw een kous gevuld met munten gebruikt had om haar neer te slaan. Vervolgens verstikte hij haar met plasticfolie.

In de jaren 1980 had hij voor de vrouw het equivalent van 400.000 euro geïnvesteerd op de beurs. De waarde van de investering steeg al snel tot zowat 700.000 euro.

Toen een deel van het geld in rook opging bij een inzinking van de beurs, durfde de man dit niet te vertellen aan zijn cliënte uit vrees voor schade aan zijn reputatie als bankier. Ondertussen dacht de vrouw dat ze nog altijd welgesteld was en bleef ze geld uitgeven en vastgoed kopen.

In september vorig jaar onthulde de bankier uiteindelijk hoe het echt gesteld was met haar financiën. In de verhitte discussie die daarop volgde in haar woning, kreeg de vrouw tien klappen op haar hoofd volgens het rapport van de lijkschouwer. De lijkschouwer zei dat het onduidelijk was of de vrouw aan de slagen dan wel door verstikking aan haar eind was gekomen.

Na de moord vluchtte de bankier naar een autoweg, waar hij voor een vrachtwagen sprong. Hij overleefde de zware verwondingen die hij daarbij opliep.