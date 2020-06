Oostenrijkse arts veroordeeld tot 13 jaar cel voor misbruik van meer dan 100 minderjarigen HLA

17 juni 2020

20u31

Bron: Belga 1 In Oostenrijk is een arts tot een gevangenisstraf van dertien jaar veroordeeld voor meer dan honderd gevallen van misbruik van minderjarigen. De regionale rechtbank van Wels verwees de 56-jarige uroloog naar een inrichting voor delinquenten met een geestelijke afwijking.

De arts had de jongeren misbruikt in zijn medische praktijk, maar ook op andere plaatsen. Een veertigtal slachtoffers was jonger dan 14 jaar.

De eerste feiten dateren van het jaar 2000. De verdachte liet de kinderen geloven dat de seksuele daden deel uitmaakten van de behandeling. Hij werd pas in 2019 opgepakt na een klacht van een van de slachtoffers. De onderzoekers namen daarop het patiëntenbestand van de arts door, en zijn zo op andere de slachtoffers gestuit.