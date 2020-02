Oostenrijks skigebied is dronken skiërs beu: “Ze komen van overal, tot laat in de nacht” HR

07 februari 2020

21u18

Een manager en een arts van het skigebied Grossarl in Oostenrijk hebben ontslag genomen omdat ze niet langer kunnen aanzien hoe dronken skiërs 's avonds vanuit hogergelegen hutten naar beneden skiën. "De situatie is ondraaglijk", klinkt het. De druppel die de emmer deed overlopen, is een incident waarbij een slapende man op de piste bijna overreden werd door een pistenbully.

De technische manager diende eind januari zijn ontslag in en werd daarin gevolgd door een arts die ook in het skigebied aan de slag was. Zoals wel vaker in Oostenrijk, zijn in Grossarl hogergelegen berghutten waar vakantiegangers in de après-ski duiken. Daar drinken ze vaak veel alcohol.

Pas als ze zon al lang achter bergen is gezakt, keren de dronken skiërs terug naar het dorp. Sommigen roekeloos, anderen met vallen en opstaan, de ergste gevallen al kruipend. Vaak is het dan echter al donker en rijden bergdiensten met zwaar materiaal om de pistes tegen de volgende dag weer glad te strijken.

Slapende man

Die combinatie van dronken skiërs en pistenbullys, blijkt levensgevaarlijk. “Op 26 december lag een dronken skiër op de piste te slapen”, zegt Josef Gruber van het skigebied Grossarl. “De bestuurder van een pistenbully zag plots een man liggen en dacht hij die overreden had.”

Dat was gelukkig niet het geval, maar het scheelde geen haar. “Elke keer wanneer hij nu over een blok ijs rijdt, denkt hij dat hij iemand heeft doodgereden.” De psychologische en emotionele last voor zijn personeel is groot. Hij vraagt zich ook af wie juridisch verantwoordelijk zal zijn, wanneer er een dode valt.

“Ze komen van overal”

Gruber zegt geen bepaalde après-skihutten te viseren. “Ze komen van overal, tot heel laat in de nacht. De situatie is ondraaglijk, er zijn bijna elke week gewonden.” Vooral veel valpartijen, zo blijkt. Soms ook ongevallen met skiërs die tegen stalen kabels knallen waaraan sneeuwruimers zich naar boven hijsen.

Een sluitingsuur voor de berghutten blijkt geen optie, omdat vakantiegangers er ook kunnen overnachten. Het skigebied eist dat de gemeente strenger toeziet op het verbod om de pistes ‘s avonds nog te gebruiken. Dat blijkt in de praktijk echter moeilijk haalbaar.