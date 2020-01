Oostenrijks ministerie van Buitenlandse Zaken getroffen door cyberaanval kv

05 januari 2020

03u29

Bron: Belga 0 De computersystemen van het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het doelwit geweest van een "ernstige cyberaanval". Dat melden de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken gisteravond.

"Vanwege de ernst en de aard van de aanval kan niet worden uitgesloten dat het een gerichte aanval van een staat is", klinkt het in de mededeling. Die werd rond 23 uur verstuurd en stelt dat de aanval "nog bezig was". "In het verleden zijn andere landen al het doelwit geweest van gelijkaardige aanvallen."

Volgens de ministeries werd de aanval snel opgemerkt en zijn er onmiddellijk maatregelen genomen. Er werd ook een coördinatiecomité aangesteld.