Oostenrijks ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt politie voor "bepaalde media" KVE

25 september 2018

06u48

Bron: Belga 0 Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de politie in een interne mail gewaarschuwd voor bepaalde media en bevolen de samenwerking met die kranten tot een minimum te beperken. "Helaas wordt zoals steeds door bepaalde media (bijvoorbeeld STANDARD, 'Falter') en sinds kort ook door 'Kurier' zeer eenzijdig en negatief geschreven over het BMI (ministerie van Binnenlandse Zaken, nvdr) en de politie", klinkt het in de brief, waaruit de kranten Der Standard en Kurier citeren. Ook Falter is een Oostenrijkse krant. "Voor het overige veroorloof ik me om voor te stellen om de communicatie met deze media tot het hoogstnodige (juridisch voorgeschreven) te beperken", klinkt het.

Oostenrijk wordt geleid door een regering van de christendemocratische ÖVP en de rechts-populistische FPÖ. Minister van Binnenlandse Zaken is Herbert Kickl, een FPÖ'er. De afzender van de brief aan de communicatieverantwoordelijken van de politiedirecties van de deelstaten is de woordvoerder van het ministerie, Christoph Pölzl.

In een reactie zegt het ministerie dat de uiterst rechtse binnenlandminister Kickl opdrachtgever noch ontvanger was van het schrijven. Toch worden de richtlijnen verdedigd. "Wat de bijzonder behoedzame omgang met de vermelde media betreft, de verklaringen zijn gebaseerd op de jarenlange ervaringen van vele communicatiemedewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken."

In de mail van het ministerie wordt aan de politiedirecties bovendien geadviseerd om meer over seksuele misdrijven te communiceren. De afzender van de mail vraagt "vooral misdrijven proactief te melden die in de openbaarheid zijn begaan, bijzondere modi operandi hebben, met aanzienlijk geweld of met dwang gepaard gingen, of waarbij er geen relatie was tussen slachtoffer en dader".

In de reactie zegt het binnenlandministerie dat de aanwijzingen moeten zorgen voor een uniform optreden van de verschillende politiedirecties en het ministerie van Binnenlandse Zaken.