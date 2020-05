Oostenrijkers mogen zich weer vrij bewegen (met mondmasker in winkels en openbaar vervoer) Overheid: zorgeloos gedrag kan tot terugdraaien van versoepelingen leiden HAA

01 mei 2020

08u49

Bron: ANP 2 De inwoners van Oostenrijk kunnen zich vanaf vandaag weer vrij bewegen. In de strijd tegen het coronavirus mochten zij sinds midden maart niet zomaar hun woning verlaten. Ze hebben nu geen speciale reden, zoals boodschappen doen, meer nodig.

Mensen die niet onder één dak leven, moeten echter nog steeds een meter afstand van elkaar houden om besmetting te voorkomen. Ook zijn mondkapjes in het openbaar vervoer en winkels verplicht. Samenscholingen met meer dan tien mensen blijven verboden. De overheid waarschuwt dat zorgeloos gedrag tot een terugdraaien van de versoepelingen kan leiden.

Positieve trend

De beslissing om de strenge maatregelen geleidelijk aan los te laten, kwam er omdat de heropening van de doe-het-zelfzaken en kleinere winkels op 14 maart geen negatieve invloed heeft gehad op de positieve trend in het aantal coronabesmettingen.



In de loop van mei mogen alle winkels en dienstverleners, zoals kappers, weer open. Midden mei volgen de cafés en restaurants en eind mei is het de beurt aan de hotels. In de restaurants mogen maximaal vier volwassenen per tafel zitten en tussen twee tafels moet minstens een meter afstand zijn. Een tafel reserveren wordt verplicht, en het personeel moet een mondmasker dragen. Vanaf 29 mei mogen ook de hotels weer openen. Voorlopig blijven de Oostenrijkse grenzen wel nog gesloten en het is nog niet duidelijk wanneer die weer opengaan.

R-waarde

Oostenrijk was een van de eerste Europese landen die zeven weken geleden zo goed als op slot gingen toen de corona-uitbraak oversloeg van China naar het westen.

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus ligt nu al dagen onder de 100. Het reproductiegetal (R-waarde), dat weergeeft hoeveel mensen een besmette persoon besmet, is gedaald tot 0,59. Ook zijn er nog veel bedden vrij op de corona-afdelingen in de ziekenhuizen.

