Oostenrijkers mogen een ‘eigen feestdag’ kiezen

KVE

26 februari 2019

17u08

Bron: Belga

0

In Oostenrijk kunnen werknemers voortaan een ‘persoonlijke feestdag’ nemen. Dit werd vandaag door de regering in Wenen beslist na gesprekken met kerkvertegenwoordigers. Aanleiding voor die beslissing is de Goede Vrijdag-regeling. Het Europees Hof van Justitie (EHJ) oordeelde een maand geleden dat die regeling discriminerend was omdat die enkel geldig was voor protestanten, oud-katholieken en methodisten op de vrijdag voor Pasen.