Oostenrijker zit maar liefst 2,5 uur in bak met ijs en verbetert eigen wereldrecord

06 september 2020

17u39

Bron: De Telegraaf 2 De Oostenrijker Josef Koeberl heeft zaterdag zijn eigen, opmerkelijke wereldrecord verbeterd. Hij zat maar liefst twee uur en 30 minuten tot zijn schouders in een grote bak vol ijsblokjes. Dat is een half uur langer dan het vorige record, wat ook op zijn naam stond. Dat bericht de Nederlandse krant De Telegraaf.

De man verbrak zijn eigen record op een plein in het Oostenrijkse stadje Melk. Terwijl hij in zijn zwembroek in de bak met ijsklontjes zat, stond hij via een koptelefoon met zijn publiek in verbinding. “Ik hield vol door aan positieve dingen te denken”, zei Koeberl na zijn stunt. “Mezelf fijne dingen voor de geest halen is het enige wat me helpt vol te houden.”

Koeberl zat in totaal twee uur, 30 minuten en 57 seconden in de ijsbak, die gevuld was met 200 kilogram ijs. De Oostenrijker voelde zich naar eigen zeggen “heel goed” toen hij uit de bak kwam. Zo goed zelfs dat hij zijn nieuw wereldrecord vierde met een ijsje. Koeberl hoopt zijn record volgend jaar nog eens te verbeteren in Los Angeles.