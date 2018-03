Oostenrijker ziet promotie naar vrouwelijke collega gaan en krijgt 300.000 euro schadevergoeding wegens seksuele discriminatie kg

20 maart 2018

14u59

Bron: Belga 0 Een Oostenrijkse man krijgt een schadevergoeding van meer dan 300.000 euro, omdat hij het slachtoffer was van seksuele discriminatie op het werk, zo berichten lokale media. Hij greep naast een promotie omdat hij een man is.

In 2011 greep Peter Franzmayr naast een interne promotie. Hoewel hij iets hoger geklasseerd stond, ging de post van manager toch naar Ursula Zechner, een vrouw. Franzmayr diende daarop klacht in tegen zijn werkgever, het Oostenrijkse ministerie van Transport. Het hoogste administratief rechtscollege van Oostenrijk gaf de man gelijk. "Er was een duidelijke tendens vanaf het begin om de andere kandidaten te bevoordelen", luidde het.

"Zware ondervertegenwoordiging van vrouwen"

De toenmalige minister van Transport, Doris Bures, blijft echter achter haar beslissing staan. Volgens de politica werd de beslissing genomen "omdat er op dat niveau een zware ondervertegenwoordiging van vrouwen was". Ze wees er ook op dat de wettelijke procedure gerespecteerd werd en dat alle kandidaten over dezelfde kwalificaties beschikten. "Ik hoop dat de beslissing van vandaag de promotie van vrouwen niet in vraag stelt", klonk het.

300.000 euro

Franzmayr krijgt van de rechter 317.368 euro schadevergoeding: het bedrag aan loonopslag dat hij aan zijn neus voorbij zag gaan, plus interesten en schadevergoeding.

De man werkte de voorbije jaren als advocaat en is door de nieuwe minister van Transport, Norbert Hofer van de FPÖ, intussen aangesteld als hoofd van de toezichthouder voor de snelwegen.