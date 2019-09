Oostenrijker smokkelt 88 reptielen in koffer op vliegtuig ttr

12 september 2019

14u34

Bron: belga 0 Een Oostenrijkse man heeft 88 levende reptielen, waaronder 43 giftige slangen, uit de Filipijnen proberen te smokkelen in een koffer. Hij werd vandaag op de luchthaven van Wenen door de douane tegengehouden, zegt het Oostenrijkse ministerie van Financiën.

De Oostenrijker was net in Wenen na een vlucht uit Doha, toen de douane ontdekte dat zijn koffer vol met dieren zat. Nadat de man had toegegeven dat het ook om giftige slangen ging, besloot de douane om de bagage gesloten over te brengen naar de Weense dierentuin Schönbrunn. Daar openden deskundigen de koffer en stonden ze oog in oog met enkele samar-brilslangen, mangrovennachtboomslangen en adders, alle drie giftige soorten. Er bevonden zich in de koffer ook tientallen varanen en gekko's. Veel van de kleinere dieren waren in nylonkousen gestopt.

De man was van plan om de reptielen te verkopen op een markt in Duitsland. Hij wordt nu aangeklaagd voor het overtreden van de Oostenrijkse wet op handel in beschermde diersoorten.



De dierentuin van Wenen en een reptielenzoo hebben ermee ingestemd om de dieren op te nemen.